Jovens mineiros encontrados mortos em BMW em SC serão velados em Paracatu

Quatro jovens, entre 16 e 24 anos, encontrados mortos em uma BMW, em Balneário Camboriú (SC), são de Minas Gerais. Os corpos foram localizados na manhã da última segunda-feira (1º.Jan.24).

O grupo morava em Florianópolis (SC) há cerca de um mês, de acordo com a Polícia Civil.

A principal tese da polícia é que os jovens Gustavo Pereira Silveira Elias (24), Karla Aparecida dos Santos (19), Nicolas Oliveira Kovaleski (16), e Tiago de Lima Ribeiro (21), teriam morrido por intoxicação.

O velório dos jovens será realizado no ginásio do Jóquei Clube de Paracatu, MG, conforme confirmado pelo clube local. A previsão é de que os corpos cheguem entre o fim da tarde desta terça-feira (2) e a manhã da quarta-feira (3).

De acordo com informações preliminares da funerária responsável, dois dos jovens serão sepultados em Paracatu, enquanto os outros serão encaminhados para Patos de Minas após o velório. Os corpos chegarão em Paracatu já preparados por uma funerária catarinense.

A Prefeitura de Balneário Camboriú, que decretou luto oficial de um dia na segunda-feira (1º), está envolvida no processo de transporte dos corpos, buscando prestar apoio às famílias nesse momento difícil.

A tragédia teve início quando os quatro amigos, que haviam se mudado recentemente para Florianópolis (SC), foram encontrados mortos em seu veículo. A suspeita é de que a morte tenha sido causada por intoxicação de monóxido de carbono, resultado de uma falha mecânica após uma customização no sistema de escapamento do carro, feita para aumentar o ruído.

As investigações iniciais indicam que uma quinta pessoa, uma jovem sobrevivente, estava no veículo no momento da tragédia. Ela chegou a Balneário Camboriú de ônibus pela manhã para encontrar o namorado e os amigos. Ao chegar, deparou-se com os quatro ocupantes do veículo apresentando sintomas como ânsia de vômito e tontura.

Desesperada, a jovem relatou que permaneceu saindo e entrando do carro, esperando que seus amigos melhorassem, o que infelizmente não ocorreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, após 40 minutos de procedimentos avançados de reanimação, a equipe médica do Samu declarou o óbito do grupo.

O caso chocou a comunidade local, levantando questionamentos sobre a segurança em modificações veiculares e ressaltando a importância da prevenção de acidentes relacionados a gases tóxicos. A investigação policial continua para esclarecer os detalhes e determinar as responsabilidades nesse trágico episódio que abalou Balneário Camboriú.