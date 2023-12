Juiz Thales Cazonato Corrêa recebe Medalha Desembargador Hélio Costa em Capinópolis

(Esq) Ivo Américo, presidente da Câmara Municipal de Capinópolis; Roberta Borges, promotora de Justiça; Thales Cazonato, juíz homenageado; Felipe Ivar, juiz da comarca; Leonardo Parreira, presidente da 213ª Subseção da OAB e Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O juiz Dr. Thales Cazonato Corrêa foi agraciado com a Medalha Desembargador Hélio Costa na noite da última sexta-feira (15.Dez.23), em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. A cerimônia foi realizada no Fórum Odovilho Alves Garcia, e reuniu autoridades, amigos, familiares e colaboradores.

Assista a alguns momentos:

A medalha é uma honraria concedida pelo TJMG às pessoas que prestam relevantes serviços ao Poder Judiciário.

O juiz já atuou em Capinópolis de 2014 a 2020, deixando uma positiva marca de trabalhos realizados na comarca, que inclui também as cidades de Cachoeira Dourada e Ipiaçu.

A cerimônia de entrega da honraria foi aberta pelo juiz Felipe Ivar Gomes Pereira, que destacou o trabalho do agraciado, convocando uma salva de palmas.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, o vice-prefeito de Capinópolis, Jaisson Souza, o prefeito de Cachoeira Dourada, Aleandro Francisco e o advogado Régis, de Ipiaçu, representaram os Poderes Executivos das cidades que compõem a comarca. O presidente da Câmara Municipal de Capinópolis, Ivo Américo, e os vereadores João Makhoul, Manoel Neto, Luciano Belchior e Edward Sales (Edwardão), que também foi cerimonialista, representaram o Poder Legislativo. As promotoras de Justiça, Maria Carolina Silveira Beraldo e Roberta Borges representaram o TJMG; Iana Balduíno, representou o Consep; Tenente Ázara, a PM; Leonardo Parreira, a 213ª Subseção da OAB e os procuradores Jander Tomaz e Dênis Gaspar, também prestigiaram o evento.

Jairo Giroto Parreira, Escrivão Judicial, teceu elogios ao juiz Thales, ressaltando suas qualidades.

A condecoração foi feita pela esposa do juiz, Tatiane Cazonato. O filho Lorenzo acompanhou atento a homenagem ao pai.

Tatiane Cazonato condecora o marido com a Medalha Desembargador Hélio Costa em ato simbólico em Capinópolis | Foto: Paulo Braga

Dr. Thales destacou alguns feitos na comarca, destacou em entrevista, que Capinópolis e ‘sua casa’. Ouça:

“Parabéns, Excelentíssimo Senhor Thales Cazonato Corrêa, pela conquista. Que sua jornada continue a iluminar o caminho da justiça e a inspirar aqueles que têm a honra de cruzar seu caminho”, disse o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto em entrevista ao Tudo Em Dia.

Fotos:

Vida e carreira

Nascido em dezembro de 1979, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Thales Cazonato Corrêa sempre residiu em Nova Granada, também no interior paulista.

Filho mais velho de Leonilda Cazonato Corrêa e Marco Aurélio de Paiva Correia, iniciou os estudos em Nova Granada.

Em 2002, com o sonho de ser um advogado, mudou-se para a casa dos avós paternos em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ingressou no curso de Direito na Uniube, onde formou-se em 2008.

De volta ao interior de São Paulo, agora como ‘doutor Thales’, a princípio, atuou como advogado.

Em 2012, 10 anos após ingressar no curso de direito, foi aprovado no concurso de magistratura do Estado de Minas Gerais.

Em 2013, assumiu a Comarca de Januária, no Norte de Minas.

Mas foi no ano de 2014 que o juiz foi transferido para a rica região do Triângulo Mineiro. Em Capinópolis, deu abertura às instituições sem fins lucrativos e esse foi um dos grandes acertos do juiz. Por meio de parcerias, equipou as polícias, humanizou as relações da Justiça com o povo, cativou os jovens e ampliou a segurança da área urbana.

Como um cidadão apaixonado pelo Brasil, Thales fez questão de atuar como juiz no combate à Covid—19, destinando recursos de ações pecuniárias para as cidades da comarca.

Em 2020 o Tudo Em Dia produziu um episódio do quadro Minha História em Dia