Justiça determina suspensão da greve dos funcionários da Fhemig

greve dos funcionários da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), iniciada nessa segunda-feira (5/6), teve sua suspensão determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ). A decisão atende ao pedido da Advocacia-Geral do Estado (AGE).

Caso a ordem judicial não seja cumprida, haverá multa diária de R$ 10 mil, até o limite de R$ 300 mil.

Na avaliação da Justiça, a greve traz "perigo de dano grave è comunidade no caso, sendo certo que a manutenção do movimento paredista ocasionará inquestionáveis prejuízos a toda a população do Estado, que necessita dos serviços de saúde fornecidos".

Leia também: Trabalhadoras de hospital em BH atuavam em situação insalubre na pandemia

Os funcionários da Fhemig se posicionaram contrários à terceirização dos hospitais públicos por meio das organizações sociais. A categoria também reclama das resoluções 10.688/2022 e 27.471/2022, que aumentam a carga horária dos servidores e impedem que pais e mães acompanhem filhos com necessidades especiais.

O desembargador que analisou a matéria apontou "não haver dúvida de que a paralisação das atividades dos servidores da saúde causará inúmeros transtornos para os cidadãos".