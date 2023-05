Ladrão é encontrado de cueca em janela de mercearia

Um homem de 26 anos que tentou furtar uma mercearia foi encontrado de cueca ao ficar entalado na janela do estabelecimento, nesta terça-feira (23/5) em Senador Amaral, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o homem tentou entrar na mercearia por volta de 3h, mas teria ficado preso na janela. Às 9h, o dono do estabelecimento chegou e encontrou o suspeito, que estava de cueca, camisa e com a metade do corpo para fora da loja.

A Polícia Militar foi acionada. A equipe contou com a ajuda de populares para retirar o homem da janela. Segundo testemunhas, ele estava tremendo de frio.

O suspeito é conhecido por furtos na região. Segundo a polícia, ele estava junto com outro homem, que tentou ajudá-lo no furto. Ao ficar preso, o comparsa tentou puxá-lo, mas conseguiu apenas tirar a sua calça.

O invasor foi encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS de Senador Amaral). Ele e o outro homem que tentou invadir a mercearia foram presos e encaminhados para a delegacia em Cambuí.