Lançada operação Proteção Rural em Capinópolis

Autoridades, produtores rurais, representantes de classes e comunidade participaram do encontro | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais lançou, na manhã desta quinta-feira, 11.maio.23, a operação “Proteção Rural Capinópolis”. A ação de proteção ao homem do campo foi realizada na Prefeitura Municipal, e contou com reforço do efetivo de Ituiutaba, Cachoeira Dourada e Ipiaçu.

O objetivo da operação é fortalecer a interação da Polícia Militar com a população e os trabalhadores de propriedades rurais, com a finalidade de prevenir e reprimir infrações penais.

O lançamento contou com a presença de Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis, e do vice-prefeito Jaisson Souza; Cátia Barbosa presidente da ACIAC; Anderson Pimenta, representante do Consep; Ricardo Fernandes, representante da usina CRV Industrial, Paulo Henrique Fontoura atual presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis; produtores rurais e pessoas da comunidade.

A operação foi realizada em pontos estratégicos das principais estradas vicinais dos municípios de Capinópolis, Cachoeira Dourada e Ipiaçu, procedendo abordagens à veículos e às pessoas em atitudes suspeitas.

O objetivo é localizar drogas, armas de fogo, armas brancas e produtos com queixa de furto/roubo, além de orientar e informar ao público com dicas de autoproteção de forma a aumentar a segurança do homem do campo, bem como, realizar visitas comunitárias.

Tenente Coronel Michel, comandante do 54º BPM de Ituiutaba | Foto: Paulo Braga

Ao Tudo Em Dia, o comandante do 54º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Michel, ressaltou que a operação “é um reforço ao trabalho diário das patrulhas rurais que têm também nesses três municípios — Capinópolis, Ipiaçu e Cachoeira Dourada. O objetivo é reduzir o crime e aumentar a sensação de segurança e favorecer essa atividade, que é o carro chefe da economia do país e da nossa região, que é o agronegócio”.

Paulo Henrique Fontoura, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

O atual presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Paulo Henrique Fontoura, destacou a importância da ação.

“E a gente fica satisfeito porque é uma luta constante. E a gente é bem protegido e satisfeito pelo trabalho feito pelo 54.º Batalhão, na pessoa do tenente coronel Michel. Quando a gente fala do agronegócio, nós falamos da proteção do campo, nós estamos fazendo, também, uma ação social. Muitas das vezes o produtor não está lá. Quem está lá é funcionário dele com a família dele, à mercê dos ladrões, dos bandidos no campo. Então, é um conjunto de coisas que nós estamos hoje recebendo da Polícia Militar, que nos deixa satisfeito e com proteção ao homem do campo”, disse Paulo Henrique.

Tenente Paulo Sérgio, comandante do 5º Pelotão de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

O comandante do 5º Pelotão PM de Capinópolis, Tenente Paulo Sérgio, destacou a relevância da operação.

“O objetivo aqui da operação de hoje, “Segurança no Campo”, é levar as várias equipes lançadas no terreno para todas as propriedades rurais aqui da nossa região, fazer visita, realizar abordagens, aumentar a sensação de segurança no campo, porque o produtor rural, o trabalhador rural, o homem que mora na zona rural, ele está distante aqui do grande centro”.

Videomonitoramento rural

Após o lançamento da operação, os militares do 54º BPM apresentaram um novo projeto de segurança por videomonitoramento aos representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo e representantes de classes.

O projeto prevê a instalação de novos pontos de videomonitoramento na zona urbana de Capinópolis, além de instalação de pontos na zona rural — incluindo a Chácara do Neguta, e algumas estradas vicinais. O custo aproximado do projeto, que prevê a utilização de inteligência artificial, é de R$400 mil. Novas reuniões devem ser agendadas para tratar do assunto.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, frisou a importância da união para que um projeto como esse seja realizado.

“E a prefeitura não pode ficar de fora disso. Tem que ser parceira, tem que ser companheira. Temos que fazer essa parceria em prol da segurança, tanto no urbano como no rural. É muito importante. É um projeto que precisa ser levado às entidades, seja o comércio, seja associação comercial, produtores rurais. Ministério Público, bancos e entidades para poder participar desse projeto.”

