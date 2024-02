Loja Maçônica Justiça e Verdade desempenha um papel solidário e discreto em Capinópolis

(Esq) Márcio Filho, Gilson Zanotto, Maria José Vilarinho Gomes e Márcio Ferreira Gomes

Capinópolis, Minas Gerais. A Loja Maçônica Justiça e Verdade, instalada no Centro de Capinópolis, sempre foi movida por gestos de solidariedade e comprometimento com a comunidade local. De uma forma discreta, alçou mais um degrau de sua missão solidária, desta vez, por meio de doações de cestas básicas, que foram destinadas às famílias em risco social.

De forma igualitária, foram doadas 90 cestas básicas a seis instituições em Capinópolis. As entidades já desenvolvem um trabalho próprio de assistência.

Em um momento marcado por desafios socioeconômicos e incertezas, a pandemia ainda deixa suas marcas em muitas famílias, aumentando a vulnerabilidade de muitos lares. Neste cenário, a Loja Maçônica Justiça e Verdade optou por agir, reconhecendo a importância de se unir em solidariedade e apoio mútuo.

A ação teve o objetivo de minimizar as dificuldades enfrentadas por aqueles que lutam para atender às necessidades básicas de alimentação.

O trabalho discreto da Maçonaria é um aspecto fundamental da sua filosofia e prática. A Maçonaria é uma sociedade fraternal que promove valores de fraternidade, igualdade, liberdade e busca pelo conhecimento.

Doação de fraldas

Na imagem à esquerda, Maria Gorete atua na produção das fraldas. No centro da imagem à direita, Maria Gorete e Vera Priscinote efetuam a entrega das fraldas aos representantes do Abrigo Frederico Ozanan.

Um projeto da Loja Maçônica Justiça e Verdade e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul vem impactando positivamente a vida de famílias que necessitam de fraldas. Com uma produção própria, coordenada pela Fraternidade Feminina, as fraldas são destinadas, em especial, aos idosos em situação de carência.

Pessoas que necessitarem de fraldas, podem se cadastrar no projeto social. Deverão apresentar cópias dos documentos, comprovante de residência e receita médica. Os cadastros podem ser efetuados pelo WhatsApp (34) 9.9968-4389 (Cléia Diniz).

Voluntários que queiram participar da produção de fraldas também podem se cadastrar.