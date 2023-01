Lula participa do Festival do Futuro em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin participam, neste domingo (1º), do Festival do Futuro, festa que está sendo realizada em Brasília para comemorar a posse de Lula. O evento, que começou na manhã de hoje, tem a participação de mais de 60 artistas, de diferentes gerações e estilos musicais: do samba de Martinho da Vila ao funk de Fioti; do romântico Odair José à sofrência pop da pernambucana Duda Beat e ao tecnobrega de Gaby Amarantos. Além de artistas consagrados ou em ascensão, estão programadas apresentações de grupos de cultura popular, incluindo maracatus, violeiros, fanfarras, blocos de frevo e de carnaval entre outros.

Durante a posse no Congresso Nacional, Lula fez um discurso durante a sessão solene, em que destacou aspectos como combate à fome, desmatamento zero, reconstrução e democracia. Depois Lula subiu a rampa presidencial e recebeu a faixa presidencial e fez um novo discurso para as milhares de pessoais reunidas na Esplanada dos Ministérios. Após a cerimônia da faixa, o presidente e seu vice foram ao Itamaraty para receberem os cumprimentes de chefes de Estados e representantes de outros países e depois deu posse aos seus ministros.

Notícias relacionadas:

Líderes de Estado parabenizam Lula pela posse.

Lula sobe a rampa do Planalto e recebe faixa presidencial.

Combate à fome e respeito à democracia são prioridades, diz Lula.

Veja a participação de Lula no Festival do Futuro: