Lula vai bem em sabatina no Jornal Nacional

Eleições 2022. O Jornal Nacional, da tv Globo, recebeu o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva na noite da última quinta-feira (25.ago.22). Os jornalistas Wilian Bonner e Renata Vasconcellos foram os entrevistadores.

Willian Bonner abriu a entrevista ressaltando a corrupção na Petrobrás, mas levantando uma bandeira branca para Lula: “O senhor não deve nada a ninguém”. Lula aproveitou para destacar que em seus governos a corrupção foi combatida.

O ex-presidente Lula estava tranquilo e confiante durante a entrevista.

Lula chegou a fazer piada com o entrevistador, que questionava a política econômica do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, sua sucessora. “Se alguém entrar no seu lugar no ‘Jornal Nacional’, Bonner, você vai perceber o que é rei posto, rei morto”.