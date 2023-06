Mãe e filho são presos suspeitos de matar homem com golpes de enxada

Uma mulher de 50 anos e seu filho, de 25, foram presos suspeitos de matar um homem, de 43, com golpes de enxada e tesoura em Barbacena, na Região de Campos dos Vertentes, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o crime aconteceu no domingo (11/6) na residência onde a vítima morava, de favor, junto com um colega de trabalho, no distrito de Senhora das Dores. A mulher seria namorada do proprietário do imóvel.

Em seu depoimento, o jovem alegou que a vítima teria importunado a mãe, tentando passar a mão em seu corpo. Para defendê-la, ele teria agredido o homem com uma enxada, mas negou o uso da tesoura.

A mulher, que foi presa por suspeita de participação no crime, negou o envolvimento e disse que havia dormido com o namorado na casa dela, na noite anterior.

O dono da casa afirmou que o colega morava com ele há quatro meses. Ele teria sido golpeado na cabeça com uma enxada enquanto dormia. A tesoura foi localizada com marcas de sangue.

Uma equipe da polícia foi até a casa do filho da mulher, que tentou fugir por uma mata, mas foi localizado e preso.

Mãe e filho foram encaminhados para a delegacia.