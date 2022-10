Maicon Andrade é bicampeão em Grand Prix de Taekwondo, na Inglaterra

Três anos após conquistar o primeiro ouro do Brasil em um Grand Prix de Taekwondo, em Sofia (Bulgária), o mineiro Maicon Andrade repetiu a façanha. Desta vez, o lutador de 29 anos, subiu no degrau mais alto do pódio na edição do torneio em Manchester (Inglaterra) no domingo (23), após derrotar o anfitrião Caden Cuningham, na final da categoria acima dos 80 quilos.

Antes da disputa do ouro, Maicon venceu outros quatro adversários. Na estreia levou a melhor Lee Meng-en e, nas oitavas, superou o sul-coreano Kang Yeon Ho. Depois, nas quartas o brasileiro – bronze na Olimpíada Rio 2026 – levou a melhor sobre o mexicano Bryan Salazar.

É OUROOOOOOOOOO! 🥇🥋 É de Maicon Andrade, no Grand Prix de taekwondo, em Manchester 🇬🇧 Vitória na decisão sobre o dono da casa Caden Cunningham. Que resultado do Maicon! 💪🏿🇧🇷 pic.twitter.com/N6JxbBu8VI — Time Brasil (@timebrasil) October 23, 2022

Outros resultados

Líder do ranking mundial Ícaro Miguel se despediu do Grand Prix de Manchester nas quartas de final, após perder a luta para Cuningham, de 19 anos, que mais tarde disputaria a final contra o compatriota Maicon.

Quem também representou o Brasil foi Gabriele Siqueira (acima de 67 kg), que estreou com derrota para Crystal Weeks (Porto Rico).