Mais de 100 trechos de rodovias estão bloqueados em Minas; confira quais

Em dois dias de feriado prolongado, quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9), cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas rodovias mineiras. Como reflexo de uma das ocorrências, a BR-262, na altura de Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas, está parcialmente interditada. Além disso, cinco outros trechos estão bloqueados totalmente e 110 parcialmente por causa de queda de barreira, erosões e afundamentos das pistas.

De acordo com o mapa de interdições de rodovias em Minas Gerais, administrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os bloqueios parciais e totais em decorrência da má conservação do asfalto ou da margem da rodovia, acontecem, principalmente, nas regiões Sul, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha.

Durante a madrugada e também na manhã desta sexta-feira, a pista sentido BH, da BR-381, no KM 796,1, na altura de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, ficou interditada devido a um acidente envolvendo um ônibus, duas carretas, três carros e um sétimo veículo que fugiu sem prestar socorro. Cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Já na BR-040, em Congonhas, a pista no sentido Rio de Janeiro chegou a ficar fechada , com o trânsito fluindo com lentidão em mão dupla no sentido BH, devido a uma batida entre dois carros que matou uma pessoa e deixou sete feridos. O trecho ficou bloqueado por algumas horas e logo foi liberado.

Confira quais os trechos de estradas estão totalmente bloqueados em Minas:

MGC 259 / KM393 – entre Serro e Sabinópolis – pista interditada devido abatimento da pista por causa da ação da chuva

MGC 369 / KM48 – Campo Belo, sentido São Francisco de Paula – pista interditada devido a deslizamento de terra formando erosão da pista

MGC 460 / KM33 – Jesuânia, sentido Olímpio Noronha – pista interditada devido erosão parcial do asfalto, com risco

BR 050 / KM22 – Uberlândia – pista interditada devido a queda de barreira

BR 459 / KM68 – Entre Ipuiúna e Congonhal – pista interditada devido afundamento do asfalto

Confira quais os trechos de estradas estão parcialmente bloqueados em Minas: