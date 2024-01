Mais uma edição do ‘Feira Arte na Praça’ foi realizada em Capinópolis

Feira Arte a Praça foi realizada na Praça João Moreira de Souza | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Praça João Moreira de Souza recebeu mais uma edição do “Feira Arte na Praça”. O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, teve como objetivo destacar o trabalho dos artesãos locais e impulsionar a economia dos pequenos negócios.

Nesta edição especial, a rádio 96,1FM desempenhou um papel fundamental como parceira do projeto, contribuindo para ampliar a visibilidade do evento e promover os talentos artísticos da região. A parceria com a rádio proporcionou uma cobertura mais abrangente, alcançando um público ainda maior e fortalecendo a conexão entre a comunidade e os artistas locais.

O prefeito Cleidimar Zanotto, reconhecido como um entusiasta do projeto, expressou seu apoio contínuo ao Feira Arte na Praça. Zanotto destacou a importância de eventos culturais e econômicos que impulsionam o desenvolvimento local, enaltecendo o empenho dos artesãos e empreendedores de Capinópolis.

O evento contou com show ao vivo a ‘Banda A Capela’, que cativou a plateia. O público presente pôde desfrutar de uma atmosfera animada e festiva, marcada pela diversidade de produtos artesanais e pela energia contagiante.

O Feira Arte na Praça não apenas ofereceu uma oportunidade para os artistas locais apresentarem seus produtos, mas também promoveu a integração da comunidade, estimulando o orgulho local e fortalecendo os laços entre os moradores de Capinópolis.