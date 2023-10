Mais uma edição do projeto “Criança Feliz” foi realizado em Capinópolis

Dezeenas de crianças participaram do encontro na segunda-feira | Foto: Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Capinópolis realizou mais uma animada edição do projeto “Criança Feliz” em parceria com o programa “Arte Vida” na última segunda-feira (24.Out.23) no Catru.

Danças, brincadeiras clássicas e muita diversão tomaram conta do espaço.

Nathalia Damião, uma das coordenadoras do projeto, ressaltou que o objetivo é proporcionar um ambiente especial.

“Foram várias brincadeiras, lanche, música — tudo com o objetivo de proporcionar mais um momento especial a essas crianças que participam do programa”, disse.

Os eventos, realizados de forma constante, buscam o estreitamento de laços entre as crianças e seus cuidadores.

Fotos: