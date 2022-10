Maranhão: Carlos Brandão vence no primeiro turno com 51,15% dos votos

Os candidato Carlos Brandão (PSB) foi reeleito no primeiro

Notícias relacionadas:

Aos 64 anos, Carlos Brandão é o atual governador e tenta a reeleição. Nascido em Colinas (MA), Brandão, que é médico veterinário, empresário, está à frente do Palácio dos Leões desde abril deste ano. Brandão também já foi eleito deputado federal por dois mandatos e exerceu o cargo de secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente. O vice-governador na chapa será o professor universitário Felipe Camarão (PT), 40 anos.turno das eleições, dia 30 de outubro.

Com 98,84% das urnas apuradas, Brandão obteve 51,16% da preferência do eleitorado. Lahesio Bonfim ficou em segundo com 24,95%.

Aos 64 anos, Carlos Brandão é o atual governador e tenta a reeleição. Nascido em Colinas (MA), Brandão, que é médico veterinário, empresário, está à frente do Palácio dos Leões desde abril deste ano. Brandão também já foi eleito deputado federal por dois mandatos e exerceu o cargo de secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente. O vice-governador na chapa será o professor universitário Felipe Camarão (PT), 40 anos.

Notícias relacionadas:

Aos 64 anos, Carlos Brandão é o atual governador e tenta a reeleição. Nascido em Colinas (MA), Brandão, que é médico veterinário, empresário, está à frente do Palácio dos Leões desde abril deste ano. Brandão também já foi eleito deputado federal por dois mandatos e exerceu o cargo de secretário adjunto de Estado do Meio Ambiente. O vice-governador na chapa será o professor universitário Felipe Camarão (PT), 40 anos.