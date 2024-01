Matrículas nas escolas de Capinópolis para 2024 podem ser feitas até o dia 19 de janeiro

Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. As escolas da rede municipal de ensino em Capinópolis encontram-se com as portas abertas para a realização de matrículas, e os pais e responsáveis têm até o dia 19 de janeiro para garantir a vaga de seus filhos no ano letivo de 2024.

O horário de atendimento é das 13h às 16h, proporcionando maior flexibilidade aos interessados.

É crucial que os pais estejam atentos ao prazo estipulado para a matrícula, uma vez que, após essa data, não será possível assegurar a participação do estudante nas atividades escolares deste ano.

Devido ao zoneamento, as matrículas devem ser efetuadas nas escolas mais próximas da residência do estudante, facilitando o acesso e a logística familiar.

Os documentos necessários são:

Certidão de nascimento do estudante;

CPF;

RG;

Comprovante de endereço;

Declaração/cartão de vacinação;

CPF e RG do responsável.

Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura reforçou a data das matrículas – ouça:

Arquivo

Outra informação relevante é que as matrículas na Escola de Música Vicente de Paula Fontoura já foram abertas na última terça-feira, dia 09 de janeiro de 2024. Os interessados em proporcionar aos seus filhos o acesso à educação musical podem procurar a instituição para garantir uma vaga e explorar os benefícios que a arte e a cultura podem oferecer no desenvolvimento educacional e pessoal dos estudantes.