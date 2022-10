Médicos pelo Brasil: resultado final para vaga de tutor é divulgado

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (25) o resultado final dos profissionais classificados no processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil para vaga de médico tutor.

A previsão da pasta é que a relação de profissionais classificados para a carreira de médico bolsista no âmbito do programa seja divulgada na próxima terça (1º).

Este ano, o processo seletivo abriu 2,5 mil vagas destinadas às regiões que mais precisam de profissionais, sendo 312 vagas para médicos tutores e 2.188 para bolsistas. As provas foram aplicadas nos dias 9 e 16 de outubro.

Atualmente, o programa conta com cerca de 3,3 mil profissionais contratados e outros 430 em fase final de contratação. A previsão do ministério é que os médicos aprovados comecem a atuar ainda este ano.

Ao longo dos dois primeiros anos no programa, os profissionais contratados como bolsistas atuam na assistência e realizam curso de especialização em medicina de família e comunidade. No período, recebem bolsa-formação de R$ 15 mil mensais, com gratificação de R$ 3 mil para locais remotos e de R$ 6 mil para Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Já os profissionais que ingressam na carreira de tutor, com especialidade em medicina de família e comunidade ou clínica médica, são contratados via CLT, com salário inicial de R$ 15.750, além de incentivos de tutoria (até R$ 2.620), desempenho (R$ 1.400) e gratificação para áreas remotas (R$ 3 mil). O vencimento pode chegar a R$ 22.770.