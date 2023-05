Mendonça nega liberdade a mãe solo que roubou 4 pacotes de fraldas

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido de habeas corpus em favor de uma mulher condenada por furtar quatro pacotes de fraldas. Os itens, no valor de R$ 120, foram devolvidos posteriormente. A decisão ocorreu no mesmo fim de semana em que o magistrado votou contra a abertura de ação penal contra acusados de invadir prédios públicos em Brasília.