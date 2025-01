Mercado Livre encerra serviço da Kangu e impacta pequenas empresas de e-commerce

Mensagem sobre o fim oficial da Kangu

O encerramento das atividades da Kangu, uma empresa adquirida pelo Mercado Livre em 2021, foi oficialmente anunciado.

Desde a última quinta-feira (23), a plataforma exibe uma mensagem informando que a contratação de envios será encerrada em 23 de fevereiro de 2025. A mensagem destaca que o suporte continuará até que todos os envios feitos até essa data sejam concluídos, e orienta os usuários a resgatar créditos da carteira digital e a liquidar possíveis débitos pendentes.

Além disso, as integrações com plataformas e ERPs serão descontinuadas no mesmo prazo.

A Kangu era conhecida por oferecer serviços de logística eficientes, utilizando pequenas lojas de bairro como pontos de coleta e entrega, o que permitia uma capilaridade e agilidade significativas na entrega de encomendas. A empresa começou a operar em 2019 e se destacou por seu modelo de negócio inovador, que conectava vendedores de e-commerce com uma rede de lojas locais, reduzindo custos e tempo de entrega.

O encerramento das atividades da Kangu representa um ponto de inflexão para muitos pequenos empreendedores que utilizavam a plataforma para enviar seus produtos.

Decisão dos Correios de reduzir entregas em pequenas cidades, pode ser o motivo da decisão do Mercado Livre.

Repercussão nas redes sobre o fim da Kangu

Em posts no X, usuários expressaram preocupação e descontentamento com a decisão, destacando a importância da Kangu para microempreendedores e o impacto que essa mudança terá em suas operações diárias.

O Mercado Livre, por sua vez, não revelou o valor da aquisição da Kangu na época, mas a decisão de encerrar os serviços pode estar alinhada com uma estratégia mais ampla de reestruturação logística ou de foco em outras áreas de investimento.

A empresa afirmou que cerca de 80% dos funcionários serão realocados dentro de seu ecossistema de e-commerce, sugerindo uma transição interna para mitigar os efeitos do encerramento.