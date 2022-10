Mesmo com time alternativo, Flamengo bate América-MG no Independência

Mesmo atuando com uma equipe reserva, o Flamengo derrotou o América-MG por 2 a 1, na noite deste sábado (22) em plena Arena Independência, em partida da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

FIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO INDEPENDÊNCIA! O Mengão vence o América-MG por 2 a 1, pelo Brasileirão, com gols de Matheus França e Everton Cebolinha! VAMOOOOOOOOOOOOOOOS!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/B15Jn835qv — Flamengo (@Flamengo) October 22, 2022

Após este resultado, o terceiro triunfo consecutivo na competição, o Rubro-Negro permanece na 3ª posição da classificação, mas agora com 58 pontos. Já o Coelho fica na 7ª posição, com 47 pontos.

O jogo foi decidido ainda na etapa final. Logo aos 10 minutos, Matheus França abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Marinho. Dois minutos depois o Coelho igualou o marcador, quando acertou chute cruzado após bate e rebate na área. Porém, aos 23 minutos Everton Cebolinha garantiu o triunfo final do Rubro-Negro com um belo gol.

Triunfo do Timão

Quem também triunfou fora de casa na rodada foi o Corinthians, que bateu o Santos em plena Vila Belmiro por 1 a 0 graças a gol do atacante Róger Guedes. O triunfo do Timão só foi confirmado aos 43 minutos do segundo tempo, quando o camisa 10 recebeu na ponta esquerda, avançou com liberdade e bateu, de biquinho, na saída do goleiro João Paulo.

Com os três pontos, o Corinthians chegou aos 57 pontos e tomou a 4ª posição da classificação do Fluminense, que enfrenta o Botafogo no próximo domingo (23) no estádio do Maracanã. Já o Peixe permanece com 43 pontos, na 12ª posição da classificação.

Massa Bruta vence

Jogando em casa, o Bragantino bateu o Athletico-PR por 4 a 2 na partida que abriu a 33ª rodada da competição. O lateral Luan Cândido, com dois gols, foi o destaque do Massa Bruta na partida.