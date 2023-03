Metrô de BH: empresa assina contrato de compra e venda da CBTU

A empresa Comporte Participações S/A, de São Paulo, assinou o contrato de compra e venda de ações da Veículo de Desestatização MG Investimentos (VDMG), controladora da CBTU-MG nessa quinta-feira (23/2).

A privatização da VDMG é uma das condições prévias à assinatura do contrato de concessão do metrô, que será feita com o governo de Minas Gerais.

Pelas redes sociais, o governador Romeu Zema (Novo) comemorou a assinatura da concessão do metrô da capital. “Colocando um ponto final em mais de 20 anos de promessas”.

Em dezembro de 2022, a empresa paulista arrematou o modal por R$ 25.755.111. O valor representa um ágio de 33% sobre o lance mínimo, estabelecido em R$ 19.324.304,67.

A empresa paulista já tem empreendimentos no transporte rodoviário e na construção civil. Controla a empresa VCB Transportes na cidade de Formiga, na região Oeste de Minas.

Agora, a Comporte será a responsável pela modernização e ampliação da Linha 1 e a conclusão da construção da Linha 2, assim como a gestão, operação e manutenção dos serviços pelo prazo de 30 anos.

Em vídeo, a empresa mostrou as primeiras melhorias previstas para o metrô da capital, veja:

“A expectativa é que o processo de melhoria gere, ao longo do contrato, mais de 28 mil empregos diretos e indiretos e promova mais qualidade ao serviço prestado à população”, informou a empresa em nota.

O investimento previsto é de R$ 3,7 bilhões para melhorias e ampliações. Desse total, R$ 2,8 bilhões são aportes do Governo Federal e R$ 440 milhões são provenientes do Termo de Reparação assinado com a Vale em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho.