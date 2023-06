MG: 65 municípios estão em alerta para chuva intensa e ventos de 60 km/h

O boletim do INMET cita chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta afeta as áreas Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas , Sul/Sudoeste de Minas, São José do Rio Preto, Araraquara, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Sul Goiano, Piracicaba, Baixadas, Macro Metropolitana Paulista, Ribeirão Preto, Metropolitana do Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.