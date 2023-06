MG: motociclista morre ao ser ‘projetado’ após batida violenta em rodovia

Um homem de 42 anos morreu neste sábado (10/6) após a moto que ele pilotava bater de frente com um carro na MG-423, no município de Conceição do Pará, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência no início da manhã, a motorista do automóvel, de 36 anos, relatou que trafegava na rodovia, sentido Nova Serrana/Pitangui, quando viu uma moto vindo em sentido contrário.

Segundo ela, o homem conduzia o veículo na faixa de marcação viária, quando a colisão frontal aconteceu na altura do km 14 da rodovia, por volta das 7h30.

Com o impacto da batida, a mulher disse que perdeu o controle do carro, que foi parar em uma árvore às margens da rodovia. Ela teve ferimentos leves, e o motociclista morreu na hora após o corpo dele ser arremessado e bater no asfalto.

Após a conclusão dos trabalhos periciais preliminares a cargo da Polícia Civil, o corpo foi liberado e conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).