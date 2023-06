Militar morre durante perseguição policial na Região de Venda Nova

Um policial militar morreu em um acidente de carro durante uma perseguição na madrugada desta segunda-feira (12/6), no bairro Letícia, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o agente estava com outros dois militares dentro de uma viatura na hora do acidente.

Os militares perseguiam um motociclista quando a viatura capotou depois de bater em um veículo Fiat Uno na esquina das ruas Carlos Torrezani e Antônio Marcos da Cruz.

Dois policiais conseguiram sair do carro, que ficou com as rodas para cima, e foram socorridos com alguns cortes e escoriações pelo corpo. Eles foram levados para o Hospital João XXIII.

Outro militar ficou preso às ferragens inconsciente e, logo depois, sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo os bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do militar no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do policial de dentro do veículo. A Polícia Civil foi acionada.

Na manhã de hoje, a ocorrência segue em andamento.