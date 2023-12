Minha Casa Minha Vida: inscrições para 500 casas foram abertas em Ituiutaba nesta sexta (08)

A Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, deu início na sexta-feira, dia 8, ao processo de inscrição para o programa Minha Casa, Minha Vida, oferecendo 500 novas unidades habitacionais no município. A prefeita Leandra Guedes e a secretária de Desenvolvimento Social, Aleuene Guedes, compartilharam informações sobre as duas primeiras etapas destinadas às famílias da Faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640, na tarde da última quinta-feira, dia 7.

A primeira etapa envolve o agendamento do atendimento na Agência do Povo, situada na esquina da Rua 18 com a Avenida 11, n° 956, a partir desta sexta-feira, das 8h às 17h30. Durante esse período, será realizada a atualização do Cadastro Único para pessoas já inscritas que não atualizaram seus dados nos últimos seis meses, além da criação de cadastros para aqueles que não estão inscritos.

Os documentos necessários para o agendamento incluem Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Holerite/Comprovante de Renda, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de Nascimento dos Dependentes Menores, Talão de Energia atualizado, Termo de Guarda e Comprovante de Escolaridade dos Filhos. Todos os documentos originais de todas as pessoas que moram na casa devem ser apresentados. Para quem mora sozinho, é necessário fornecer cópia de um documento com foto e do talão de energia.