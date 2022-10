Ministro destaca ações de prevenção desenvolvidas pela Fundacentro

Em evento de comemoração dos 56 anos da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, destacou as ações de prevenção, pesquisa e normatização desenvolvidas pela instituição.

“Há mais de cinco décadas, a Fundacentro é referência nacional e internacional na avaliação e controle dos riscos no ambiente de trabalho, sendo uma instituição que preza pela integridade física e mental dos trabalhadores”, afirmou hoje (21) o ministro em discurso na capital paulista.

Notícias relacionadas:

Oliveira lembrou que as pesquisas desenvolvidas pela Fundacentro servem de base para a regulamentação da área de segurança do trabalho no país. “Os estudos e pesquisas da Fundacento têm fornecido suporte técnico para elaboração e atualização das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, e na formulação de políticas públicas e intervenções nos ambientes laborais”, afirmou.

A Fundacentro, criada em 1966, é uma instituição voltada para estudo e pesquisa das condições dos ambientes de trabalho. A instituição dispõe de uma rede de laboratórios em segurança, higiene e saúde no trabalho, profissionais especializados, e de uma das mais completas bibliotecas sobre o tema.