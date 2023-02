Missão brasileira ao Chile já está trabalhando

O Itamaraty informou que a missão de assistência humanitária enviada pelo Brasil ao Chile, em apoio ao combate aos incêndios que assolam florestas daquele país, já está atuando. A ajuda foi anunciada no dia 8 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em resposta ao pedido de auxílio feito pelo governo chileno.

No dia 9, quando Lula estava em viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente em exercício Geral Alckmin assinou o decreto autorizando o deslocamento da equipe que integra a missão brasileira.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a missão já está trabalhando “de forma escalonada e contínua”. O início da ajuda se deu com a chegada de duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) a Concepción – um avião KC-390 Millennium e um Hércules C-130 equipado com o Sistema Modular de Combate a Incêndio Aerotransportado.

No dia 10, foram enviados também 36 profissionais e dezenas de equipamentos de última geração pela Força Nacional de Segurança Pública. A chegada às regiões mais atingidas foi no dia 14, uma vez que, devido ao volume e ao peso dos equipamentos, o deslocamento, de Brasília até o centro-sul chileno, foi via terrestre.

“Entre as ferramentas que estão sendo utilizadas pelas equipes da Força Nacional estão viaturas adaptadas, bombas de alta pressão e baixa vazão, reservatórios flexíveis de água para operação com aeronaves, e drones para imageamento aéreo”, informou o Itamaraty.

De acordo com o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile (Senapred), pelo menos 24 pessoas morreram devido aos incêndios e 2.750 atendimentos de saúde já foram registrados.

Em balanço divulgado pela Senapred nesta quinta-feira (16), 50 incêndios estão sendo combatidos e 147 já foram controlados. Outros 21 foram extintos e 10 estão sob observação.