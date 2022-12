Monte Alegre: Polícia Civil prende dois por estelionato

Viatura da PCMG / Foto: Tudo Em Dia/Paulo Braga

Monte Alegre, Minas Gerais. Dois homens, 30 e 33 anos, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na tarde desta segunda-feira (26.dez.22), pelo crime de estelionato.

Segundo as investigações da PCMG, os criminosos utilizavam nomes falsos para efetuarem cadastros em franquias como O Boticário, Lacqua di Fiori, entre outras, com o objetivo de se tornarem revendedores.

Os estelionatários faziam as compras por meio de boletos, em nome de terceiros. Segundo a PCMG informou ao Tudo Em Dia, as pessoas que eram titulares dos boletos não tinham conhecimento do golpe, e também são vítimas.

Ainda segundo informações da PCMG, os estelionatários deixavam de manter contato com os empresários vítimas do golpe assim que recebiam os produtos.

Os investigados foram presos quando acabavam de receber mais uma encomenda de mais uma vítima.

Segundo o delegado, dr. Cleiton Viana, que está à frente das investigações, o golpe por ter gerado um prejuízo de R$20 mil às vítimas.

A pena para o crime de Estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão.