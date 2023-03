Morre Maurício Fabiano, repórter que marcou a região do Pontal do Triângulo

Maurício Fabiano durante reportagem na zona rural de Capinópolis, no Triângulo Mineiro

Ituiutaba, Minas Gerais. Morreu neste sábado (18.mar.2023), Maurício Fabiano,53, que atuou como repórter da TV Integração, afiliada da TV Globo, por muitos anos. Maurício Fabiano tratava um câncer no estômago no Hospital de Amor de Barretos, no estado de São Paulo.

Quando atuou como repórter na afiliada da Globo, Maurício Fabiano cobriu todas as cidades do Pontal do Triângulo Mineiro, produzindo pautas sociais, esportivas e do segmento agrícola.

Maurício era casado e não tinha filhos.

O velório será em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, onde morava.

Isabela Chagas, que foi repórter e colega de emissora de Maurício, destacou a tristeza com a notícia — “Foi difícil acreditar na notícia, mas meu Grande Professor de Jornalismo, se foi. Maurício foi um baita profissional, atencioso, excelente ouvinte, dono de uma memória incrível, amante da música e dono de um coração gigantesco. Quando eu comecei na TV, em Ituiutaba/MG, mesmo com pouca experiência, ele fez questão de me mostrar os caminhos, me incentivou, vibrava vendo eu dar os meus primeiros passos. Era sincero, parecia até ser bravo, mas quem conhecia ele de verdade, sabe o quão humano foi”, disse a repórter em uma rede social.

O Tudo Em Dia reconhece a grande contribuição de Maurício Fabiano ao jornalismo local, sendo ferramenta fundamental para dar voz à sociedade.