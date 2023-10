Morre menino de 5 anos vítima de enxurrada em Uberaba

Crianças são arrastadas por enxurrada durante chuva em Sacramento — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação





No domingo (15/10), um menino de 5 anos faleceu na UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Ele foi a segunda vítima de uma enxurrada que ocorreu em Sacramento, a cerca de 70 km de Uberaba, em 8 de outubro. Seu irmão mais velho, de 10 anos, também havia morrido um dia após o incidente, no mesmo hospital.

O acidente aconteceu quando os meninos brincavam na chuva e foram arrastados pela enxurrada para um bueiro próximo à Avenida Thomaz Novelino e à Rodovia AMG-0725, no sentido Gruta dos Palhares.

Os bombeiros localizaram as crianças, que estavam sem sinais vitais, presas em galhos em um riacho e conseguiram reanimá-las, levando-as em estado grave para o HC-UFTM.

A investigação revelou que o bueiro não possuía grade no momento do ocorrido.

A Secretaria de Obras de Sacramento e a Defesa Civil Municipal afirmaram estar trabalhando para apurar os detalhes da tragédia e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança.