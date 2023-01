Motocicleta foi totalmente consumida pelo incêndio — Foto: Bombeiros/divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. O condutor de uma motocicleta foi surpreendido por um incêndio, logo após, segundo ele, ter saído de uma oficina. O caso ocorreu no Bairro Alcides Junqueira, por volta das 18h20.

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados, e encaminharam um caminhão de combate a incêndios.

Segundo o proprietário da motocicleta, ele havia acabado de retirar a moto de uma oficina, onde foi realizada uma manutenção no veículo, sendo que, durante o deslocamento, ele foi surpreendido com o princípio de incêndio.

Ao chegarem no endereço, os bombeiros militares iniciaram o combate ao fogo utilizando as técnicas de combate a incêndio veicular. Para o combate, foi utilizado todo o equipamento de proteção individual e respiratório além de uma linha de ataque para resfriar e abafar as chamas.

A motocicleta foi totalmente consumida pelas chamas. Ninguém ficou ferido durante o incêndio.