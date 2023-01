Motociclista atropelado por ônibus em Uberlândia, próximo ao Terminal Santa Luzia

Acidente ocorreu em frente ao Terminal Santa Luzia, em Uberlândia — Foto: Google Street View

Uberlândia, Minas Gerais. Um homem de 36 anos morreu após um grave acidente na avenida João Naves de Ávila com a Jaime de Barros — em frente ao Terminal do Santa Luzia. O acidente ocorreu no início da tarde, por volta das 12h15, do último sábado (21.jan.23).

A motocicleta teria se chocado com o ônibus e, em seguida, o motociclista foi atropelado. As vísceras do motociclista ficaram expostas, não foi possível reanimá-lo.

O óbito foi confirmado no local do acidente. A perícia e a funerária foram acionadas.