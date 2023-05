Motociclista morre ao bater em caçamba

Um motociclista de 43 anos morreu ao bater em uma caçamba de lixo, no Bairro Nova Califórnia, na Zona Sul de Juiz de Fora, na Zona da Mata.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (25/5) e comoveu os moradores do bairro. De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), o motociclista seguia do Bairro Nova Califórnia para o Marilândia, quando chocou na caçamba. Segundo a PM, a caçamba estava cheia de terra e vegetação.

Por causa do impacto, a vítima foi arremessada e morreu. Segundo a PM, os profissionais do Samu tentaram fazer a reanimação por vários minutos, mas não tiveram sucesso

Ainda de acordo com a PM, a caçamba não estava no local adequado e isso pode ter contribuído para o acidente e, posteriormente, a morte da vítima.

Familiares estiveram no local para fazer o reconhecimento. Equipes da prefeitura de Juiz de Fora fizeram a sinalização do local durante toda a noite.

O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.