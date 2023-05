Motociclista morre atropelado na MGC-154 entre Capinópolis e Ituiutaba

Na noite de quarta-feira, dia 3, um motociclista morreu em um acidente na MGC-154, entre as cidades de Ituiutaba e Capinópolis.

O ocorrido foi relatado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Devido à ausência de iluminação adequada na via, o motorista de um caminhão não conseguiu visualizar o motociclista caído na lateral da pista e o atropelou.

Ainda não se sabe ao certo o motivo da morte do motociclista, bem como se ele já havia se envolvido em algum outro acidente anteriormente ou se sofreu uma indisposição.

As autoridades policiais, incluindo a perícia da Polícia Civil, estiveram presentes no local do acidente.