Motociclista morre em acidente envolvendo veículo da prefeitura de Ipiaçu

Atualizado às 12h26 de 15.dez.22 para inclusão do nome da vítima e versão do condutor do carro

Acidente envolveu um veículo de apoio da prefeitura de Ipiaçu e uma motocicleta Honda

Capinópolis, Minas Gerais. Um motociclista, 72 anos, morreu após um acidente na MG-226, no final da madrugada desta quinta-feira (15.dez.22). O acidente, que envolveu um veículo da prefeitura da cidade de Ipiaçu e uma motocicleta Honda/Biz, foi registrado por volta das 04h50, na altura do km 60 da rodovia que liga Capinópolis à Ipiaçu — próximo a entrada da fazenda Córrego do Queixada.

Segundo informações repassadas ao Tudo Em Dia, o veículo de suporte da Secretaria de Saúde de Ipiaçu seguia com um paciente de 45 anos para tratamento em outra cidade, quando atingiu a motocicleta. Com a violência da batida, o condutor da motocicleta foi arremessado, caindo às margens da rodovia, ficando fatalmente ferido.

A vítima foi identificada como José Divino de Oliveira.

A frente do veículo da prefeitura de Ipiaçu ficou totalmente destruída. Ninguém se feriu.

A unidade de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— de Capinópolis foi acionada, comparecendo ao local. Os socorristas do SAMU encontraram o condutor da motocicleta sem sinais vitais e com fraturas expostas.

A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária estão no local. O isolamento da área foi feito, no entanto, o trânsito não ficou impedido.

A vítima é da cidade de Capinópolis.

Segundo versão do condutor do veículo da prefeitura de Ipiaçu, um Fiat Argo, ele se deslocava no sentido Ipiaçu/Capinópolis, quando notou repentinamente que uma motoneta fazia manobra de conversão à esquerda, invadindo a pista que ele estava, não sendo possível evitar a colisão frontal.

O Tudo Em Dia se solidariza com os familiares da vítima.