Motociclistas se envolvem em acidente ao avançarem sinal vermelho no Centro de Ituiutaba; idosa veio a óbito

Imagem de uma câmera de segurança instalada no cruzamento da Avenida 17 com a Rua 20, flagrou o momento do acidente no Centro de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Um grave acidente foi registrado na tarde da última terça-feira (19.dez.23) no Centro de Ituiutaba. Uma batida, envolvendo duas motocicletas e um carro, foi registrada pelo circuito de vigilância da Avenida 17 com a Rua 20. A câmera registrou três motociclistas desrespeitando o sinal vermelho. Dois deles colidiram com um carro que tinha o sinal verde na avenida.

Um dos motociclistas foi lançado para a contramão da via devido à violência do choque.

Os bombeiros e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados.

Um homem 62 anos, que conduzia uma das motocicletas, estava consciente e orientado com escoriações no tornozelo e perna esquerda, e queixava-se de dores no ombro.

Duas vítimas, um casal, estavam em estado crítico, elas foram atendidas pelas equipes, imobilizadas e encaminhadas ao hospital São José pelo Samu. Maria Salete Damasceno, de 72 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do carro não teve ferimentos.