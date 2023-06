Motorista bebe, capota carro no Anel Rodoviário e é preso em flagrante

Um homem de 32 anos foi preso por dirigir alcoolizado e capotar o carro no Anel Rodoviário de Belo Horizonte , altura do Bairro Madre Gertrudes, neste sábado (10/6). Segundo a Polícia Militar (PMMG), ele afirmou ter bebido na madrugada de hoje.

Antes de capotar, o homem, que dirigia um carro modelo Peugeot 208, 'fechou' outro veículo, que seguia pela faixa da direita.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do segundo carro se assustou com o Peugeot, mas não teve como evitar o acidente , já que a manobra proibida já tinha acontecido.

Em conversa com a PM, o motorista que provocou a batida afirmou ter bebido três copos de cerveja na madrugada de hoje e só lembrava do carro capotando. Ele aceitou fazer teste do bafômetro, que acusou 0,47 mg/l de álcool por litro de ar expirado. O valor igual ou superior a 0,34 mg/l caracteriza-se como crime de trânsito.

A ocorrência foi encaminhada para a Central Estadual do Plantão Digital.