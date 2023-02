Motorista capota carro com os filhos pequenos após ser atingido em cruzamento em Patrocínio

Dentro do carro, além do motorista de 37 anos, haviam duas crianças — de 04 e 05 anos

Um acidente de trânsito assustou quem passava pelo cruzamento da Rua Governador Valadares com a Rua Bernardo Guimarães, na última segunda-feira (06.fev.23). O acidente foi registrado por volta das 12h45, e envolveu um VW Gol e um Hyndai/Creta.

O VW Gol teria invadido o cruzamento, atingindo o Creta conduzido por um homem de 37 anos, que transportava os filhos de 04 e 05 anos. O veículo atingido capotou e parou com as rodas para cima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Ao chegar ao local, a guarnição PM se deparou com um dos veículos capotado e com os agentes da Sestran realizando a sinalização da via.

Segundo versão do condutor do veículo VW gol, 1.0, de cor prata, de 22 anos, conduzia seu veículo pela rua Bernardo Guimarães, e quando no cruzamento com a rua Governador Valadares, avançou a parada obrigatória, colidindo a frente do seu veículo na lateral direita do outro veículo envolvido, Hyundai Creta prata.

Segundo versão do condutor do veículo Hyundai/Creta, ele conduzia seu veículo pela rua Governador Valadares, momento em que no cruzamento ora mencionado, sentiu uma pancada forte na lateral de seu veículo, o qual veio a capotar.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu.

Os veículos foram liberados por estarem em situação regular, sendo lavrado o auto de infração de trânsito referente ao avanço da parada obrigatória.