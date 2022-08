Motorista de 60 anos fica ferido em acidente na MG-226

Motorista perdeu o controle da direção após ser ‘fechado’ por um veículo em alta velocidade

Capinópolis, Minas Gerais. Um homem de 60 anos ficou ferido após cair de uma ribanceira na rodovia MG-226, entre Capinópolis e Ipiaçu. O acidente foi registrado por volta das 19h30 desta terça-feira (30.ago.22), na altura do km 57 da rodovia.

A vítima, identificada como Divino Eterno Silva Oliveira, voltava da região rural do Córrego do Queixada, e foi ‘fechada’ por um outro veículo não identificado. O condutor perdeu o controle da direção da Chevrolet Montana que conduzia saiu da pista.

O veículo parou tombado do lado do motorista.

A vítima foi socorrida por um casal que passava pelo local, e encaminhada ao Pronto Atendimento de Capinópolis com dores na coluna, perna esquerda e braço esquerdo. Segundo o médico de plantão, não houve fraturas.

A Polícia Militar Rodoviária conversou com o motorista no Pronto Atendimento, descartando a possibilidade do condutor ter ingerido bebida alcoólica.

“O outro veículo fazia uma ultrapassagem, e não sei se o outro motorista tentou desviar de algum animal, mas fechou de forma brusca”, disse o motorista aos militares.