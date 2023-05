Motorista de aplicativo é morto a facadas durante viagem na Grande BH

Um motorista de aplicativo, de 35 anos, foi morto a facadas nessa terça-feira (23/5) durante uma viagem no bairro Jardim Verona, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de capotamento. Testemunhas informaram que o carro desceu a rua desgovernado e capotou em um lote. O motorista estava preso ao cinto de segurança, já sem vida.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou duas facadas no pescoço da vítima e uma no tórax. O celular da vítima não foi localizado no veículo.

Moradores da região conseguiram deter o suspeito do crime e acionaram a polícia. O homem, de 24 anos, estava com roupas sujas de sangue e o aparelho celular da vítima, usado para atender viagens.

O suspeito disse que esfaqueou o motorista depois de ser assediado por ele e que chegou a entrar em luta corporal com a vítima dentro do carro. Porém, de acordo com o boletim policial, a versão do homem não condiz com o que foi encontrado na cena do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou que estava no centro de Ribeirão das Neves quando encontrou o suspeito, que pediu que ele solicitasse um transporte por aplicativo.

Os dois embarcaram juntos, mas a testemunha desceu do carro antes, no bairro Alterosas. Em casa, o homem notou que a viagem não foi encerrada e tentou ligar para o motorista, mas sem sucesso.

Pelas redes sociais, ele ficou sabendo que um motorista de aplicativo foi assassinado na região e foi até o endereço. No local, ele viu o suspeito contido por populares.

A polícia foi até a casa da vítima, que era casada e pai de três filhos. Segundo a esposa, o homem era caminhoneiro e fazia viagens por aplicativo para completar a renda familiar.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele tem passagens por tráfico de drogas. A faca usada no crime não foi encontrada.