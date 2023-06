Motorista de carreta que invadiu casa na Grande BH é preso por embriaguez

O motorista de um carreta que invadiu uma casa e feriu duas crianças, no início da tarde desse sábado (9/6), no Bairro Jardim dos Bandeirantes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , foi preso em flagrante por estar bêbado no momento do acidente

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o homem de 58 anos foi conduzido e ouvido pela Central Estadual de Plantão Digital. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), em seu primeiro relato, o motorista afirmou que não teria conseguido subir a rua íngreme, começou a descer de ré, mas perdeu o controle do veículo e colidiu com a casa. Ainda conforme a corporação, havia marcas no asfalto que indicavam que ele teria tentado frear.

A Polícia Militar teve que ser acionada para garantir a segurança do motorista do veículo. O muro do imóvel acabou ruindo e atingindo as crianças. Uma árvore também foi arrancada.