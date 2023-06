Motorista perde controle de carreta, atinge casa e fere duas crianças

Duas crianças de 5 e 8 anos ficaram feridas depois que a casa em que moram ser atingida por uma carreta desgovernada, na Rua Um, no Bairro Jardim dos Bandeirantes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (9/6).

Uma das vítimas teve suspeita de traumatismo craniano e a outra de fraturar a perna. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem.

Informações preliminares dão conta que o motorista do veículo não teria conseguido subir a rua íngreme, começou a descer de ré, mas perdeu o controle do veículo e colidiu com a casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros , havia marcas no asfalto que indicam que ele teria tentado frear.

A Polícia Militar teve que ser acionada para garantir a segurança do motorista do veículo. O muro do imóvel acabou ruindo, e atingindo as crianças. Uma árvore também foi arrancada.