Pela primeira vez na história, uma mulher vai comandar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

De forma inédita no estado mineiro, na marca de 113 anos de história do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), pela primeira vez uma mulher estará à frente da corporação. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, na reunião com o secretariado nesta quarta-feira (29/1).



O comando-geral do Corpo de Bombeiros será de competência da coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, em substituição ao coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho.



O governador Romeu Zema ressaltou que a escolha faz parte das prioridades da atual gestão em valorizar o trabalho de mulheres nos principais cargos de liderança da administração pública estadual.



O governador agradeceu os serviços prestados pelo coronel Erlon Dias e pela subcomandante Daniela Lopes Rocha da Costa, e desejou sucesso e continuidade ao excelente trabalho realizado pelo Comando dos Bombeiros de Minas.

“Desde o início da minha gestão, as pessoas indicadas para ocupar os cargos de liderança são escolhidas por critérios técnicos e de competência. Nesse processo, tenho buscado valorizar o excelente trabalho que as mulheres fazem na administração pública de Minas Gerais. A coronel Jordana é um desses exemplos. Tenho certeza que ela fará uma gestão primorosa à frente dos Bombeiros, mantendo a corporação em um lugar de destaque no Brasil e no mundo”, disse Romeu Zema.



Comando-geral



Ao longo da carreira, a coronel Jordana de Oliveira ocupou diversas posições de destaque na corporação, incluindo a subchefia da Seção de Planejamento Operacional do Estado-Maior, o subcomando do 3º BBM, a chefia da Assessoria de Comunicação do CBMMG e, mais recentemente, a Diretoria de Assuntos Institucionais.



É especialista em Administração Pública, com enfoque em Gestão de Pessoas pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro; e em Gestão Estratégica e Políticas Públicas pela Academia de Bombeiros Militar.



Além disso, leciona e orienta no Curso de Pós-Graduação em Gestão, Proteção e Defesa Civil da Academia de Bombeiros Militar.



Estado Maior



O subcomando da corporação e a chefia do Estado Maior estarão a cargo do coronel Moisés Magalhães de Souza, em substituição à coronel Daniela Lopes.



Comandante Especializado de Bombeiros, é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, em Normalização de Medidas contra Incêndio, Pânico e Explosões, e em Gestão Estratégica e Políticas Públicas. Também leciona e orienta no Curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica e Políticas Públicas da Academia de Bombeiros Militar.



A data para oficializar a troca do comando do Corpo de Bombeiros ainda será definida, momento em que serão prestadas as honras e agradecimentos aos comandantes coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho e coronel Daniela Lopes Rocha da Costa.