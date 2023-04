Mulher de 37 anos é presa por usar vídeo íntimo para chantagear idoso, em Goiânia

Uma mulher, de 37 anos, foi presa após extorquir dinheiro de um idoso, de 89 anos, em Goiânia.

As ameaças começaram após a mulher ter gravado vídeos íntimos dos dois e ameaçado mostrar para a família da vítima, caso ele não lhe desse dinheiro.

A Polícia Militar informou que o caso ocorreu enquanto a mulher trabalhava como diarista na casa do idoso, funcionário aposentado do Banco do Brasil.

Antes de iniciar a extorsão contra a vítima, a mulher mantinha relações com o filho do idoso já com a intenção de ter mais acesso à família.

A primeira estratégia para obter dinheiro foi pegar o celular do idoso e fingir se passar por ele em uma conversa com a filha dele, onde conseguiu cerca de R$ 25 mil.

A mulher se beneficiava das informações que tinha sobre a família, por trabalhar na residência.

Após obter dinheiro da filha do idoso, a mulher mudou sua estratégia e começou a seduzir a vítima, sabendo de suas vulnerabilidades. Ao longo do tempo, ela o levou para sua casa e gravou um vídeo íntimo em seu celular, com a intenção de extorqui-lo. Segundo a PM, a criminosa conseguiu cerca de R$ 90 mil da vítima, além das quantias pequenas que ele era forçado a entregar diariamente.

As chantagens só cessaram quando o neto do idoso denunciou o crime à polícia militar. A mulher foi presa em flagrante e levada à delegacia.

O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia militar, portanto, não foi possível contatar sua defesa para obter sua versão dos fatos.