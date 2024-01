Mulher desaparece em Ituiutaba; buscas continuam

Adriana Aparecida de Macedo

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma mulher de 45 anos, identificada como Adriana Aparecida de Macedo, está desaparecida desde a última segunda-feira (01) na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Residente na zona rural, Adriana não foi vista pela família desde o primeiro dia do ano, deixando todos preocupados e em busca de respostas.

Adriana havia recentemente mudado-se com o marido para uma fazenda na região rural de Ituiutaba, buscando uma vida tranquila no interior. Contudo, a paz da mudança foi interrompida pelo desaparecimento misterioso da mulher, deixando sua família em estado de angústia e incerteza.

A família de Adriana está mobilizando esforços para encontrar qualquer pista que leve ao paradeiro da mulher. As buscas, que já duram dias, envolvem amigos, parentes e moradores da região.

O marido de Adriana, ainda em choque com o desaparecimento, faz um apelo emocionado à comunidade local. “Estamos desesperados procurando por Adriana. Se alguém tiver qualquer informação ou tiver visto algo suspeito, por favor, entre em contato com a polícia através do número de emergência 190. Queremos apenas encontrar minha esposa e trazê-la de volta para casa”.

A Polícia Civil já foi acionada e está investigando o caso.