Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro e pai dos seus filhos em Minas

Uma mulher de 42 anos foi assassinada pelo ex-companheiro, de 50 anos, em Barra Grande de Mesquita, na Região do Vale do Rio Doce. Segundo a família da vítima, o casal estava separado há um ano, e a mulher havia sido jurada de morte pelo criminoso. O casal tinha três filhos.

O Centro de Operações Policiais (Copom) soube do caso por meio de uma denúncia de que uma mulher havia dado entrada no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, sem vida e com perfurações de faca. A vítima teria sido cercada pelo criminoso, que desferiu os golpes contra ela.

O autor do crime fugiu, e a vítima foi encontrada a poucos metros da rua principal do município. Ela foi socorrida pela ambulância de Barra Grande de Mesquita, e deu entrada no hospital já sem vida. Um perito criminal compareceu ao local do crime e realizou os procedimentos de praxe. O homem foi localizado e preso, depois, confessou o crime.

O autor conta que estava na horta de sua casa quando viu a ex-companheira vindo em sua direção. A partir deste momento, ele diz que não se lembra de mais nada, nem do motivo pelo qual esfaqueou a vítima, não sabendo precisar o local onde ela foi ferida nem quantas facadas.