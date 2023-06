Mulher enterrada viva em cemitério: polícia conclui investigação do caso

A Polícia Civil finalizou a investigação do caso da mulher enterrada viva no cemitério de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira. O caso foi registrado pela Polícia Militar em 28 de março.

Segundo a PC, a vítima foi obrigada por três homens a esconder armas e drogas . No entanto, essas drogas e armas foram roubadas por terceiros – ainda não foram identificados pela investigação. Esse roubo levou o trio a ficar furioso com a vítima. Eles a agrediram por cerca de duas horas. Depois, colocaram ela desacordada em uma gaveta funerária, que foi fechada com cimento e tijolos. Segundo a investigação, a vítima ficou enterrada por cerca de nove horas. Ela foi socorrida por funcionários do cemitério que ouviram os gritos de socorro. LEIA: Mulher enterrada viva em MG ficou 10 horas no túmulo e gritou por socorro De acordo com a Polícia Civil, os homens foram indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio por motivo torpe, por meio cruel e sem possibilidade de defesa.