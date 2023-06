Mulher mata o marido com único golpe de faca no tórax

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Campo Florido, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de matar o marido com única facada. Ela confessou o homicídio e alegou legítima defesa.

O crime aconteceu na noite desse domingo (11/6). Segundo relato da suspeita para o boletim de ocorrência da PM, o casal havia consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia e, em determinado momento, o homem disse palavras de baixo calão contra ela.

Em seguida, ele teria tentado agredir a mulher com um pedaço de madeira.

Nesse momento, ela disse aos militares que pegou uma faca, que estava sobre a pia da cozinha, e desferiu um único golpe no tórax do marido. Sem contar maiores detalhes, a suspeita ainda afirmou para equipe policial que o crime aconteceu motivado por ciúmes.

Também consta no registro policial que no momento que os policiais chegaram ao local do crime, a suspeita estava na casa e o homem caído na cozinha.

Ele foi socorrido com vida para unidade de saúde do município, onde morreu pouco tempo depois.

A faca utilizada no crime foi entregue pela suspeita e, em seguida, apreendida. O objeto é de cabo de madeira, com uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros de comprimento.