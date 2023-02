Mulher morre em São Sebastião em decorrência das chuvas

A prefeitura de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, confirmou na tarde de hoje (19) a morte de uma mulher de 40 anos de idade em decorrência das fortes chuvas que atingem a região desde a noite de ontem (18). A vítima era coordenadora do Programa Criança Feliz, projeto do governo federal.

É a segunda morte registrada na região em razão das fortes chuvas. Em Ubatuba, uma criança de 7 anos de idade morreu em decorrência de um deslizamento de terra que atingiu a casa onde ela estava. Mais cedo, a prefeitura de São Sebastião informou que uma casa com três crianças dentro havia desabado na Praia da Baleia. Não há informações sobre as vítimas.

Notícias relacionadas:

Chuvas intensas e persistentes que atingem todo o litoral norte do estado de São Paulo desde a noite de ontem vêm causando mortes, bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetando o abastecimento de água na região.

O governador do estado, Tarcísio de Freitas, está se deslocando para a região para acompanhar a as ações de socorro.