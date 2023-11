Mulher perde o controle da direção e carro com suas irmãs cai de mais de 10 metros de altura em Patos de Minas

Carro com quatro irmãs sai da pista e cai de uma altura de mais de 10 metros em MG

Patos de Minas, Minas Gerais. No domingo (5.Nov.23), na zona rural de Patos de Minas, uma motorista perdeu o controle da direção do veículo que conduzia, e caiu de uma altura aproximada de 10 metros, no Ribeirão do Curraleiro.

Três irmãs da condutora estavam no carro durante o acidente.

As vítimas retornavam à cidade após visitar outra irmã, atravessando a estrada de acesso à Comunidade da “Onça”.

O Corpo de Bombeiros enfrentou desafios para chegar ao local e resgatar as irmãs, uma das quais necessitou ser imobilizada e transportada ao Hospital Regional Antônio Dias pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As demais irmãs não sofreram ferimentos.

Em uma entrevista ao portal Patos Hoje, a irmã das vítimas, que não estava no veículo, expressou que a sobrevivência das irmãs no acidente foi um “livramento de Deus”.