Mundial de Clubes começa com partida entre Al Ahly e Auckland City

O Mundial de Clubes da Fifa terá início nesta quarta-feira (1), quando Al Ahly (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia) entrarem no gramado do Estádio Ibn Batouta, em Tânger (Marrocos), a partir das 16h (horário de Brasília).

Porém, as atenções da torcida brasileira se concentram no Flamengo, que volta a disputar a competição após um hiato de três anos. O atual campeão da Libertadores já teve o privilégio de conquistar o mundo em 1981, quando, capitaneado pelo craque Zico, derrotou o Liverpool (Inglaterra) por 3 a 0.

Agora o Rubro-Negro busca o único título que falta a uma vencedora geração, que conta com nomes como Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro.

Para isto terá que esquecer a sua última participação na competição, quando, em 2019, venceu o Al Hilal (Arábia Saudita) por 3 a 1 na semifinal, mas caiu diante o Liverpool na grande decisão por 1 a 0.

The #ClubWC has arrived. Who are you cheering on?

🇸🇦 @Alhilal_FC

🇪🇸 @RealMadrid

🇧🇷 @Flamengo

🇪🇬 @AlAhly

🇲🇦 @WACofficiel

🇺🇸 @SoundersFC

🇳🇿 @AucklandCity_FC pic.twitter.com/AGeloMpoLu

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 31, 2023